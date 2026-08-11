Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бартын
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Бартыне, Турция

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Бартын, Турция
Квартира
Бартын, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Откройте для себя дом своей мечты в самом сердце Муратпасы, Анталия, с нашим потрясающим про…
$144,564
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бартыне, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти