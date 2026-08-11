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Купить жилую недвижимость в Бартыне, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Бартын, Турция
Квартира
Бартын, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Откройте для себя дом своей мечты в самом сердце Муратпасы, Анталия, с нашим потрясающим про…
$144,564
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Бунгало в Амасра, Турция
Бунгало
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$67,969
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Параметры недвижимости в Бартыне, Турция

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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