Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бартын
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Бартыне, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 78 м² в Ciftlikkoy, Турция
Коммерческое помещение 78 м²
Ciftlikkoy, Турция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Мерсине. Это изысканное свойство охватывает 7…
$256,699
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти