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Многоуровневые квартиры в Бакыркёй, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€477,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
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