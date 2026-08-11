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Дуплексы в Бакыркёе, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры на центральной улице в Башакшехире, Стамбул Квартиры расположены на …
$4,51 млн
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Дуплекс 7 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$6,42 млн
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Дуплекс 6 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Элегантные квартиры в брендовом проекте в Стамбуле, Бакыркёй Квартиры находятся на европейск…
$5,02 млн
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