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Дуплексы в Бакыркёй, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€6,08 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€4,75 млн
Realting.com
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