Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Bahcelievler Mahallesi
  5. Виллы

Виллы в Bahcelievler Mahallesi, Турция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Вилла на берегу моря в Стамбуле, район Бююкчекмедже, с видом на море, 6+2. Площадь виллы 450…
€1,62 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Элитная вилла в хорошем районе Стамбула, прямо на берегу моря, с выходом к пляжу. Вилла име…
€1,75 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Роскошная вилла с частным бассейном, садом и видом на море в Стамбуле, район Бююкчекмедже. О…
€1,05 млн
Realting.com
Перейти