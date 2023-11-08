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Жильё в Bahcelievler Mahallesi, Турция

квартиры
839
дома
4
843 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Новый комплекс в Бахчелиэвлер Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инф…
€235,000
Квартира 2 комнаты в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Новый комплекс в Бахчелиэвлер Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инф…
€235,000
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Стамбул, Анатолийская сторона, район Картал. Современный комплекс с бассейном и полной инфр…
€143,000
Квартира 1 спальня с terrassa, с tech в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с terrassa, с tech
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Строительство этого нового проекта, расположенного в хорошем районе рядом со старым Стамбуло…
€160,000
Квартира 1 спальня с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Апартаменты расположены в Бейликдюзю - это один из лучших районов Стамбула. Живя в этом райо…
€285,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Элегантный жилой проект предлагает потрясающие апартаменты на продажу в Стамбуле. Апартамент…
€270,000
Квартира 1 спальня с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
В этом новом проекте 8 зданий с 300 квартирами. Первые этажи отведены под коммерческую недви…
€293,000
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Новые апартаменты находятся в центре Стамбула, в 15 минутах к Босфору, всего в 10 минутах от…
€287,500
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Вилла на берегу моря в Стамбуле, район Бююкчекмедже, с видом на море, 6+2. Площадь виллы 450…
€1,62 млн
Квартира 1 спальня с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Наш проект представляет собой многофункциональное городское возрождение в Стамбуле, в самом …
€288,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Проект находится в районе Умрание в Азиатской части Стамбула. Данный проект построен на з…
€695,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Элитная вилла в хорошем районе Стамбула, прямо на берегу моря, с выходом к пляжу. Вилла име…
€1,75 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Роскошная вилла с частным бассейном, садом и видом на море в Стамбуле, район Бююкчекмедже. О…
€1,05 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый комплекс, расположенный в азиатской части Стамбула, предлагает на продажу жилые, комме…
€190,000
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с Pool, с terrassa
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Роскошные апартаменты в Стамбуле - в районе Бейликдюзю, недалеко от озера Бююкчекмедже и аэр…
€218,000
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€1,57 млн
Квартира 5 спален в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 5
Площадь 278 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,08 млн
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Ваш дом готов, в 15 минутах от аэропорта Ататюрк и в 20 минутах от недавно построенного аэро…
€245,000
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
Ваш дом готов, в 15 минутах от аэропорта Ататюрк и в 20 минутах от недавно построенного аэро…
€299,000
Квартира 1 спальня в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€1,44 млн
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 133 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,75 млн
Квартира 5 спален в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 5
Площадь 285 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,26 млн
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,74 млн
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€1,00 млн
Квартира 1 спальня в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€388,000
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€497,000
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€5,72 млн
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€722,000
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 424 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,38 млн
Квартира 5 спален в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 5
Площадь 461 м²
Ritz Carlton Residences, возвышающийся на вершине вместе с непревзойденным видом, элегантно …
€2,41 млн
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