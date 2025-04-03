Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Baglar
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Baglar, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 220 м² в Baglar, Турция
Коммерческое помещение 220 м²
Baglar, Турция
Площадь 220 м²
Этот магазин на продажу расположен на Basın Ekspres Road в Багджыларе, одном из быстро разви…
$1,31 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов