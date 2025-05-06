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Квартиры с видом на море в Артвине, Турция

Архави
45
Шавшат
8
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартира с видом на море в открытом для ВНЖ ра…
$110,163
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты и пентхаусы с видом на …
$143,546
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: ;Апартаменты и магазины в пят…
$278,190
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект комплекса в районе Паяллар, Алани…
$124,073
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект комплекса с инфраструктурой в Конаклы, …
$103,487
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе как для ли…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты в шаговой доступности о…
$332,715
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Типы недвижимости в Артвине

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Артвине, Турция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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