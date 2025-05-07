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Пентхаусы в Артвине, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Убе, Турция
Пентхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Представляем вашему вниманию просторную квартиру планиров…
$231,336
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Параметры недвижимости в Артвине, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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