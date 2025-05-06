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Квартиры с видом на горы в Артвине, Турция

Архави
45
Шавшат
8
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальное жилье в строящемся комплексе район…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс близко к Алании в районе Паяллар. О строительстве: Начало …
$124,629
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе с инфраструктурой в районе Паяллар, Алания. …
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект жилого комплекса в…
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Инвестиционный проект в популярном районе Оба. О строите…
$151,822
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в строящемся комплексе района Паял…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Новый комплекс в тихой части района Оба. О строительстве…
$156,871
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный инвестиционный проект класса люкс в…
$154,674
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Типы недвижимости в Артвине

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Артвине, Турция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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