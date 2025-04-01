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Дуплексы в Armutlu, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Armutlu, Турция
Дуплекс 5 комнат
Armutlu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$407,831
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Дуплекс 5 комнат в Armutlu, Турция
Дуплекс 5 комнат
Armutlu, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе рядом с пляжем с парковкой в Армутлу, Ялова Ялова – тихий город, распол…
$240,349
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Дуплекс 4 комнаты в Armutlu, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Armutlu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море в Проекте в Ялове, Армутлу Ялова – тихий город в Турции, расположен…
$141,381
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Параметры недвижимости в Armutlu, Турция

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