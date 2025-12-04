Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Анталье, Турция

Аланья
43
Муратпаша
12
Аксу
10
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/11
Сдается квартира с видом на море в Махмутларе, Аланья Махмутлар — один из самых популярных и…
$400
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 5/12
Квартира 2+1 в аренду в Анталии в жилом комплексе на первой береговой линии Сдается квартира…
$2,593
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Квартира с 2 спальнями в аренду в Аланье с панорамным видом на море Махмутлар — один из самы…
$825
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 7/12
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе у моря в Коньяалты, Анталия Квартира расположена в …
$2,710
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с бассейном
Realting.com
Перейти