Снять квартиру на долгий срок в Аксу, Турция

10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/8
Аренда квартиры в проекте Viva Defne в Анталии в районе Алтынташ Предлагаем в аренду квартир…
$610
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/8
Новая квартира в аренду в жилом комплексе Viva Defne в районе Алтынташ в Анталии Предлагаем …
$586
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/8
Квартира с 2 спальнями в аренду в Анталии, Аксу, в ЖК Viva Defne Предлагаем снять в аренду к…
$633
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/8
Аренда квартиры с 2 спальнями в комплексе Viva Defne в Анталии, Алтынташ Эта двухкомнатная к…
$727
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/8
Сдается квартира в жилом комплексе Viva Defne в Анталии, недалеко от моря Эта двухкомнатная …
$633
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/8
Новая квартира в аренду в жилом комплексе Viva Defne, район Алтынташ, Анталья Предлагаем в а…
$657
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/8
Сдается квартира с 2 спальнями в комплексе Viva Defne в Анталии, Алтынташ, рядом с пляжем Пр…
$657
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/8
Новая квартира 2+1 в аренду в Анталии, в жилом комплексе Viva Defne в районе Алтынташ Предла…
$633
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/8
Квартира в аренду в жилом комплексе Viva Defne в Алтынташе, Анталия Двухкомнатная квартира р…
$703
в месяц
Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 7/8
Квартира в современном жилом комплексе Viva Defne в Анталии, Алтынташ Район Алтынташ в Аксу,…
$727
в месяц
