Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анталья
  5. Особняки

Особняки с видом на море в Анталья, Турция

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Светлая квартира в районе Оба Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 200Квартира 2+1…
€151,076
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 35
Новые Современные Квартиры в Стамбуле, Малтепе. Квартиры на продажу находятся в центре район…
€720,000
Квартира 6 комнат в Махмутлар центр, Турция
Квартира 6 комнат
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Восхитительный комплекс премиум — класса отельной концепции. С радостью представляем ваше…
€482,857
Дуплекс в Анталья, Турция
Дуплекс
Анталья, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€135,682
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Просторная Квартира 2+1 в BüyükHasbahçe в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасбах…
€172,183
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вы будете в центре Стамбула, а также будете жить вдали от городской суеты в Ace Maslak, где …
€1,60 млн
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с видом на море, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 4/4
Мебелированный Дуплекс 3+2 В Центральном Районе Алании ДжумхуриетРайон: Анталья, Аланья, Джу…
€252,720
Квартира 4 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с беседкой в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 6
Представляем квартиру 3+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€178,000
Квартира 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Каракокали, Турция
Квартира 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
€203,828
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Life is very easy with Sona Park, which opens the doors of modern life to you right next to …
€179,390
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
Квартира 3+1 недалеко от моря в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларКвартира 3+1 недал…
€207,730
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Комфортный дуплекс 2+1 недалеко от моряРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 700Комфортн…
€179,959

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти