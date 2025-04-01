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Коммерческая недвижимость в Altintas, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Altintas, Турция
Коммерческое помещение 700 м²
Altintas, Турция
Площадь 700 м²
Эта коммерческая недвижимость расположена в быстрорастущем районе Алтынташ в Анталье, которы…
$2,81 млн
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