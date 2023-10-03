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Виллы возле озера в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
711
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 810 м²
Количество этажей 2
€364,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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