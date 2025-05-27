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Виллы с садом в Аланье, Турция

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75 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Частная вилла с просторной придомовой территорией и личным бассейном. О …
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с собственным бассейном в…
$2,76 млн
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый эксклюзивную виллу в экологически чистом районе Каргыджак…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Вилла 4 комнаты в Кестель, Турция
Вилла 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3
Представляем вашему вниманию трехэтажную виллу, расположенную в районе Кестель. Вилла общей …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы различной планировки с панорамным видом …
$306,009
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Вилла в Секи, Турция
Вилла
Секи, Турция
Площадь 502 м²
Уникальная вилла с панорамным видом на море, на замок Алании и на природу, вдали от городско…
$2,07 млн
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Агентство
Hayat
Языки общения
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Каргыджаке на территории 2720м2 и состоит из пяти 2х этажных вилл с со…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 525 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальные виллы на продажу …
$833,458
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Вилла 5 комнат в Кестель, Турция
Вилла 5 комнат
Кестель, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 4
Виллы пользуются особым спросом и строятся в основном на возвышенности в горах, что позволит…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 598 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новые ультра-роскошные виллы в живописном районе Бекташ. Компле…
Цена по запросу
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Discover luxury and innovation at Diamond Villa in Alanya , Turkey . Designed by the renowne…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 264 м²
Этаж 1/7
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с виллами класса…
$918,027
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс 3+1 с панор…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Мы с гордостью представляем вам ультра-роскошную и современную виллу с умной системой дома, …
$3,73 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1
Представляем вам   проект  вилл в центре Алании, на возвышенности в районе Тепе. Четыре отде…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
Внимание! Комплекс вилл  в ультрасовременном проекте  в востребованном районе Оба. Проект со…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы 2+1 и 4+1 в тихом, престижном районе Алания, Бекташ. О строительств…
$879,081
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый проект вилл класса люкс в живописном районе Бекташ. Проек…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла класса люкс с панорамным видом на море и…
$945,846
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1
Если вы цените комфорт и уют, а сочетание стиля и функциональности для вас важные аспекты пр…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Трехэтажная вилла в уютном пригороде Алании. О строительстве: Начало стр…
$867,953
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Вилла 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Расположенные в Каргыджаке, Аланья, T Villas by AADR предлагают изысканный жизненный опыт, с…
$550,724
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 4
Современный жилой комплекс состоит из 18 вилл с собственным бассейном и садом, расположенные…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилых вилл в районе Каргыджак. Каждая вилла обладает шикарными…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Виллы с видом на море в тихой части района Авсаллар. О строительстве: Стр…
$525,898
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Агентство
Hayat
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 4
В самом живописном районе Алании Бекташ на склоне гор Торос начинается строительство элитног…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию проект  вилл, расположенный на площади 3 493 кв.м. в зеленом эк…
Цена по запросу
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