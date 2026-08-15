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Виллы с видом на горы в Аланье, Турция

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70 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Расположенная в одном из самых престижных районов Аланьи, эта роскошная вилла в Тепе предлаг…
$440,188
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на природу и море и с частным бассейном в Алании, Каргыджак Алания – известный к…
$398,325
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Если вы мечтаете о собственном доме у Средиземного моря, где каждый день начинается с потряс…
$558,802
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
SPECIAL AREA ON THE BEACH
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18 млн
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 434 м²
5-местный номер 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 434 кв.м. 470 кв.м. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ 5 ВАННАЯ КОМНАТА …
$1,64 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ПАРКОВКА: ДА (2) ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН: ДА ЧАСТНЫЙ САД: ДА ОБЛАСТЬ БАРБЕКЮ ДА…
$977,108
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
$160,158
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Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2  5 ванных к…
$1,68 млн
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
KONAKLI/ALANYA In-site detached villa 1 acre of land 520 m2 session 5+1 detac…
$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
ALANYA / KARGICAK 4 Bedrooms + 2 Living Rooms 4 en-suite bathrooms 6 washbasins Villa Us…
$726,089
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 3+1 в районе Бекташ - Алания. Вилла находится в 2000 метрах …
$444,789
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Alanya-home
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 983 м²
Количество этажей 2
II – Каргичак, Алания II - это новый уникальный комплекс вилл, расположенный в Каргичак Алан…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Дом в Алании Вы цените тишину, простор и чистый воздух? Тогда это предложение для вас! На…
$1,20 млн
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Вилла 9 комнат в Аланья, Турция
Вилла 9 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
АЛАНИЯ АВСАЛЛАР 7 + 2 400 М2 ВИЛЛА 1000 м2 САД не имеет соседей полностью отделенный от…
$644,018
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
• 3 СПАЛЬНИЕ КОМНАТЫ • 1 ГОСТИНАЯ • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ 220 кв.м. • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬН…
$436,793
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
На продаже двухэтажная вилла 3+1 в районе КАргыджак - Алания. Вилла находится в 2000 метр…
$477,334
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Агентство
Alanya-home
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
2 БОДЕН, 4 + 1 АМЕРИКАНСКИЙ КУХОНСТАНДОРТ: ОСТРОВ 264 КИЗИЛЬКАСЕХИР 8 ПЛОТЛАНДИЯ Площадь: 50…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Detached villa with sea and mountain views in Kargicak, Alanya.   The villa for sale is on…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
TEPE / ALANYA3 СПАЛЬНЯ1 ЗАЛ220 M2 СОВЕЩАНИЕ ПОЛНОЙ СПАЛЬНИ ТОПБСАЙТА/7 БЕЗОПАСНОСТЬ И КАМЕРА…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Incekum, Турция
Вилла 5 комнат
Incekum, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
İNCEKUM / АЛАНИЯАЛАРА ВИЛЛА4 + 1 350 М2 ВИЛЛАСАД 1000 М2С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМУДАЛЕННЫЙ ЗАКРЫТЫ…
$437,842
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ALANYA/BEKTAŞ 3+1 250m2 COMPLETE RENOVATED DETACHED GARDEN FULL ALANYA VIEW
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
ИНФОРМАЦИЯ О ВИЛЛЕНа участке 1000 м2 будут виллы 2.Каждая вилла имеет 500 м2 земли и составл…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Вилла 5+1 5 спален 2 гостиных  Площадь виллы (м2): 680  Площадь земли (м2): 1.103  …
$2,08 млн
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Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Алания Авсаллар6 спален2 жилые комнаты6 ванных комнатВилла 365 м2752 м2 садПолная мебель2021…
$780,771
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