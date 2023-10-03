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Виллы с видом на горы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
711
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381 объект найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Полностью Меблированная Отличная Вилла с Панорамным Видом Старинный особняк на продажу имеет…
€2,37 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 677 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы на Продажу в Алании, Каргыджак с Частным Бассейном и Садом Виллы на продажу …
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€890,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€790,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Роскошный Отдельный Дом в Спокойном Месте в Каргыджаке, Алания Роскошный дом расположен в ти…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Современные Виллы с Видом на Море и Крепость в Джикджилли, Аланья Виллы на продажу расположе…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€775,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Дома с Видом на Море в Аланье Первоклассные дома расположены в Аланье, К…
€675,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с Видом на Природу и Море в Роскошном Проекте в Каргыджаке, Аланья Отдельная…
€400,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yesiloez, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yesiloez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Ультрароскошные Отдельные Виллы в Проекте в Ешильоз в Аланье Отдельные виллы расположены в р…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Каргыджаке, А…
€850,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€399,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€310,000
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Роскошные Виллы для Уникального Образа Жизни в Тепе, Аланья Роскошные виллы находятся в Тепе…
€825,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Виллы с Удивительным Видом в Бекташе, Аланья, для Роскошной Жизни Роскошные виллы расположен…
€1,75 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 593 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с Роскошным Дизайном и Видом на Море в Аланье, Каргыджак Роскошная вилла рас…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Виллы в Окружении Природы в Аланье Отдельные виллы расположены в Аланье – од…
€875,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в Современном Стиле в Каргыджаке, Алания Современные виллы расположены в одн…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€1,18 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€940,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Город в Аланье, Тепе Отдельные дома расположены в район…
€885,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство…
€275,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Алания, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с семейной концепцией с потрясающим месторасположением! Мы поможем Вам п…
€1,00 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Инжекум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Инжекум, Турция
Комнаты 7
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€520,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Инжекум, Турция
Комнаты 6
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€490,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Ishakli, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Ishakli, Турция
Комнаты 6
Площадь 900 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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