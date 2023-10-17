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Виллы в Sekerhane Mahallesi, Турция
Аланья
654
Вилла
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654 объекта найдено
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Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
8
2
275 м²
1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
5
2
550 м²
1/2
Вилла 4+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 4+1 в уютном жилом комплексе с…
€913,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
4
3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Аланья, Турция
4
4
226 м²
3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл …
€940,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
8
4
340 м²
1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€830,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
4
3
180 м²
1/2
Вилла 3+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с…
€407,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Аланья, Турция
5
3
282 м²
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction. С огромным удо…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Аланья, Турция
6
3
500 м²
Виллы в Алании, Тепе, с Индивидуальным Бассейном. Частные виллы с современным дизайном распо…
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Аланья, Турция
7
4
650 м²
Виллы в Алании, Тепе, с Индивидуальным Бассейном. Частные виллы с современным дизайном распо…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
4
280 м²
Отдельная Вилла с Видом на Море и Город в Алании, Тепе Отдельностоящая вилла на продажу расп…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Аланья, Турция
7
3
500 м²
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Город и Системой «Умный Дом» в Алании, Бекташ Предлага…
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
9
6
305 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Море и Город в Алании, Бекташ Современные дома располож…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Аланья, Турция
5
4
700 м²
Новые Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море в Центре Алании Новые виллы люкс-класса расп…
€3,48 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
5
450 м²
3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
3
3
265 м²
3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
4
225 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
2
126 м²
Отдельные Роскошные Дома с Видом на Море и Город в Аланье, Тепе Тепе – уникальный регион с п…
€310,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
10
5
290 м²
Роскошные Виллы для Уникального Образа Жизни в Тепе, Аланья Роскошные виллы находятся в Тепе…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
10
4
555 м²
Виллы с Удивительным Видом в Бекташе, Аланья, для Роскошной Жизни Роскошные виллы расположен…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
7
5
400 м²
Роскошная Вилла с Бассейном и Панорамным Видом на Море и Город в Аланье, Бекташ Вилла распол…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
5
4
281 м²
2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€1,18 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
4
4
226 м²
2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
6
4
250 м²
Отдельные Дома с Панорамным Видом на Город в Аланье, Тепе Отдельные дома расположены в район…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Аланья, Турция
3
2
110 м²
3
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство…
€275,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аланья, Турция
5
270 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аланья, Турция
4
226 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с гаражом
Аланья, Турция
5
300 м²
2/2
Вилла с видом на море и Крепость Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» предлага…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
3
157 м²
Эксклюзивный проект из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Расстояние…
€525,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с Pool
Аланья, Турция
4
434 м²
Эксклюзивный, уникальный, оригинальный проект из 6 вилл в самом престижном районе Аланьи – …
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с Pool
Аланья, Турция
5
184 м²
Вилла в Каргыджаке, Алания: Каргыджак – самый восточный район Алании и, пожалуй, один из на…
€575,000
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Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция
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