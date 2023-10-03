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Виллы с бассейном в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
711
Вилла
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704 объекта найдено
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Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
130 м²
1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
3
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
2
290 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
4
300 м²
1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
4
3
190 м²
1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
4
2
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
8
2
275 м²
1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
5
3
375 м²
2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
3
250 м²
1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компл…
€517,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
3
440 м²
1/3
Вилла 5+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном жил…
€682,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
6
3
400 м²
1/2
Вилла 5+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 5+1 в уютном …
€451,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
3
280 м²
1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€638,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
4
220 м²
1/3
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€644,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
5
2
550 м²
1/2
Вилла 4+1 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 4+1 в уютном жилом комплексе с…
€913,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Аланья, Турция
6
4
450 м²
2
Роскошная вилла 4+2, построенная по современной технологии с использованием экологичных мате…
€3,23 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Tuerkler, Турция
2
1
722 м²
Грандиозный инвестиционный проект в районе Тюрклер. Рады представить вашему вниманию …
€220,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с джакузи
Авсаллар, Турция
4
4
155 м²
2
Элитный комплекс вилл с видом на море в районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию…
€475,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yaylali, Турция
2
1
552 м²
4
Элитные апартаменты в комплексе вилл в районе Кестель. В Кестеле, одном из уютных рай…
€119,790
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
4
2
200 м²
1/2
Вилла 3+1 с видом на Клеопатру с ВНЖ Представляем Вашему вниманию шикарную виллу 3+1.…
€380,00 млрд
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой
Махмутлар центр, Турция
4
1
268 м²
Комплекс вилл в Каргыджаке Предлагаем Вашему вниманию новый комплекс вилл расположенн…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Аланья, Турция
4
4
226 м²
3
Новый комплекс вилл в районе Бекташ Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл …
€940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
5
3
455 м²
4
Комплекс вилл в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл расположе…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с крытой парковкой
Махмутлар центр, Турция
5
4
300 м²
1/2
Вилла 4+1 в Каргыджаке Рады Вам представить пятикомнатную виллу 4+1 в уютном жилом ко…
€775,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
3
650 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить четырёхкомнатную виллу 3+1 в уютном жилом…
€467,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
7
5
610 м²
4
Вилла 5+2 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 5+2, расположенную в красив…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с зоной для барбекю
Конаклы, Турция
5
2
200 м²
1/2
Вилла 4+1 в Конаклы Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 4+1 в уютном жил…
€605,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
5
4
400 м²
2
Новый комплекс вилл в Каргыджаке Рады Вам представить новый комплекс вилл расположенн…
€2,45 млн
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Параметры недвижимости в Алания, Турция
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