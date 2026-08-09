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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Эгейском регионе, Турция

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Мугла
9
Бодрум
6
Фетхие
3
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с 4 спальнями в аренду в Ялыкаваке, Бодрум Вилла с видом на море в Ялыкаваке…
$24,544
в месяц
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с видом на горы
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