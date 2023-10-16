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Земельные участки в Эгейский регион, Турция

5 объектов найдено
Земельные участки в Бодрум, Турция
Земельные участки
Бодрум, Турция
Площадь 6 330 м²
Участок под застройку вилл в красивой аутентичной деревушке в окружении соснового леса на по…
€2,50 млн
Земельные участки с c ремонтом в Эгейский регион, Турция
Земельные участки с c ремонтом
Эгейский регион, Турция
Площадь 5 385 м²
Большой Участок с Туристическим Зонированием у Моря в Фетхие. Большой земельный участок расп…
€1,68 млн
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Yesiluezuemlue, Турция
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
Площадь 905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€475,000
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Eldirek, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Eldirek, Турция
Площадь 400 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Фетхие, Подходящий для Строительства Виллы Предлагаем ку…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Эгейский регион, Турция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3195 кв.м. на острове Родос. На территории…
€1,50 млн
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