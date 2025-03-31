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Виллы в Адана, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с Мебель, с Телевизор, с Джакузи в Narlioeren, Турция
Вилла 4 комнаты с Мебель, с Телевизор, с Джакузи
Narlioeren, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1, 160m², €305,000Расположенный в оживленном городе Сугузу, Алания, этот изыска…
$330,401
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