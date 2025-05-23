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Виллы с видом на горы в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
165
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 1
Привлекательная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где…
$974,473
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Вилла 4 комнаты в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$823,092
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 709 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,47 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Теп Красатти, Таиланд
Вилла 5 комнат
Теп Красатти, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукета, где элег…
$1,13 млн
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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