Виллы с гаражом в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
266
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла  ★★★ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ И ЭКС…
$1,38 млн
НДС
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA – ЛЮКСОВАЯ ВИЛЛА ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла – Флагманский прое…
$1,35 млн
НДС
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 960 м²
Количество этажей 1
🌿🏡 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ 🏡🌿 Эксклюзивное лесное сообщество, Пхукет Ощутите…
$2,05 млн
НДС
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
