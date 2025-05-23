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Виллы с садом в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
165
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3 объекта найдено
Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Anchan Mountain Breeze, новый этап развития известного застройщика проекта Anchan Villa, пре…
$970,289
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Вилла в Thalang, Таиланд
Вилла
Thalang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Новый проект вилл с уникальным дизайном Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя…
$587,509
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются одноэтажные…
$742,069
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Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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