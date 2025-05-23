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Виллы с террасой в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
165
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Новые виллы с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд Предлагаются одноэтажные…
$742,069
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Параметры недвижимости в Тепе Красатти, Таиланд

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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