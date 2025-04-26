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Дома с видом на горы в Сураттхани, Таиланд

Ko Samui
84
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе THE MOONRIVER!Дос…
$317,601
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
This Villa is a modern luxury villa on the beach in Choeng Mon, one of the most exclusive pa…
$534,922
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Вилла 4 комнаты в Сураттхани, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Сураттхани, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
ZEN VILLAS - premium villas on Srithanu,  Koh Phangan.  We are the owners. All details on r…
$437,000
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Вилла 3 комнаты в Ламай, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ламай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
The villa is of superb quality - from the materials to the technical solutions which are few…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Чаенг Мон, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чаенг Мон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Пpедлагaeм к покупке строящуюся прeмиальную виллу в Бaлийскoм cтилe в нашем новoм пpoeктe нa…
$565,000
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Типы недвижимости в Сураттхани

виллы

Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
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