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Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
9
Пентхаус
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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
недорогая
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