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Пентхаусы с бассейном в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
67
Равай
19
Си Сунтон
7
Карон
4
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9 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 716 м²
Этаж 6/6
Продается роскошный 4-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 716 кв.м. Пентха…
$3,99 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 220 кв.м. Кварт…
$2,18 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 248 м²
Этаж 7/7
Продается красивый пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 248 кв.м. Пентхаус находится на…
$1,86 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Этаж 5/5
Продается роскошный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 285 кв.м. Пентхаус находится в…
$2,84 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
Этаж 5/5
Продается шикарный 2-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 209 кв.м. Пентхау…
$1,59 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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