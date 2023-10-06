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Пентхаусы с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
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4 объекта найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Провинция Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Провинция Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет).…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Diamond Condominium - это эксклюзивный комплекс кондоминиумов, расположенный рядом с известн…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
недорогая
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