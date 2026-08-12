Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Пхукете, Таиланд

;
Чонг Тале
67
Равай
19
Си Сунтон
7
Карон
4
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти