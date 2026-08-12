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Пентхаусы с садом в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
67
Равай
19
Си Сунтон
7
Карон
4
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4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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