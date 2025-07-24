Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположен в районе с развитой инфраструктурой. Всего 15 минут на транспорте до центра гор…
$95,197
Оставить заявку
Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Исключительный дом в продаже! ? Откройте для себя воплощение комфорта в этом просторном…
$191,723
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя привлекательность этого просторного городского дома с огороженной территор…
$75,262
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в очарование этого недавно отремонтированного таунхауса, доступного по отличной …
$75,212
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Пхукете

виллы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти