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Квартиры с видом на море в Паттайе, Таиланд

Паттайя
186
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220 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Этаж 10/29
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный…
$130,200
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так …
$73,523
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 40/60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от…
$380,737
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 29/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа.  Прод…
$191,176
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдач…
$169,227
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
$55,000
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Квартира 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 8/8
Почувствуйте лучшее, что есть в Паттайе, живя в этих потрясающих новых апартаментах в Банг Л…
$409,071
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 29/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  32 к…
$117,353
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/63
Апартаменты с одной спальней в самом роскошном кондоминиуме Паттайи. Grand Solaire Pattay…
$156,700
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Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%!Выгодное расположение ЖК гарантирует высоки…
$103,266
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/38
Тип: Студия1 ванная комната Площадь: 26,5 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 16-й Сборы з…
$105,849
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Highrise Property and Construction
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 35/38
1 спальня, 1 ванная комната, 48 м2, потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 1 спальня…
$135,294
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/27
1 спальня 2 ванная комната 90 м2 в Маркленде- Северо-ориентированный блок с захватывающим ду…
$200,177
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$72,350
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/49
2 Bedroom, 2 Bathroom Ocean view 67.28 m2 in Seaspire Jomtien, Chon Buri  Type: 2 Bedr…
$340,358
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 20
Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд Предлагаются апарта…
$94,031
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 15/36
Прекрасный вид на море! 2 спальни 3 ванные комнаты 164 м2 в Park Beach Condominium-15 этаж -…
$588,235
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 44/55
Элитная квартира на пляже Вонг Амат, недалеко от Терминала 21, центральной пристани для яхт …
$631,194
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 28/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 эта…
$619,469
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 41/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  27 sq…
$100,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Типы недвижимости в Паттайе

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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Недорогая
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