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Квартиры с садом в Паттайе, Таиланд

Паттайя
186
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165 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 29
Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд Предлагаются апартам…
$107,626
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/8
1Bedroom 1Bathroom Pool view 29.30 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri …
$74,419
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/38
Тип: Студия1 ванная комната Площадь: 26,5 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 16-й Сборы з…
$105,849
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 35/38
1 спальня, 1 ванная комната, 48 м2, потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 1 спальня…
$135,294
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
LAGUNA BEACH RESORT  2   Иностранное название ВСЕ НОВОЕ! 1 спальня 37м2; 2 этажа здание DОбз…
$66,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/6
2 спальни, 2 ванные комнаты, 165 м2 в Nordic Residence Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты П…
$229,412
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/27
1 спальня 2 ванная комната 90 м2 в Маркленде- Северо-ориентированный блок с захватывающим ду…
$200,177
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таи…
$51,785
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/49
2 Bedroom, 2 Bathroom Ocean view 67.28 m2 in Seaspire Jomtien, Chon Buri  Type: 2 Bedr…
$340,358
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 20
Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд Предлагаются апарта…
$94,031
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 15/36
Прекрасный вид на море! 2 спальни 3 ванные комнаты 164 м2 в Park Beach Condominium-15 этаж -…
$588,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 28/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 эта…
$619,469
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 41/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  27 sq…
$100,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$220,585
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Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 8
Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд Резиденция расп…
$205,305
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 42/55
2 спальни 2 ванные комнаты в Copacabana Coral ReefТип: 2 спальни 2 ванные комнаты Размер: 69…
$299,255
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд Резиденция рас…
$98,120
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 26/54
2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя• Тип 2 спальни, 2 ва…
$500,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14/29
RIVIERA MALIBU AND RESIDENCE 2 BEDROOM FOR SALE  PROPERTY DETAILS:  • 14 floor, 75 sqm (…
$438,235
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Типы недвижимости в Паттайе

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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