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Квартиры с гаражом в Паттайе, Таиланд

Паттайя
186
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11 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 28/36
Тип: 3 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 175 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 28-й Плата з…
$470,588
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 1 bedroom 1 bathroom …
$148,706
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 30/54
Продается кондоминиум Zire Wongamat в Паттайе с 2 спальнями • 2 спальни, 2 ванные комнаты • …
$500,000
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
1 спальня 1 ванная комната 33 м2 в Paradise Ocean View Тип: 1 спальня 1 ванная комната Ра…
$279,412
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 12/54
2 спальни, 2 ванные комнаты, Zire for Rent - Wongamat BeachfrontЭтот потрясающий 2-комнатный…
$589,102
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 15/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 3 bedroom 3 bathroom …
$397,176
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/8
1 спальня, 1 ванная комната, 39 м2; на продажу в Siam Oriental Tropical GardenТип: 1 спальня…
$48,824
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/8
1 спальня, 1 ванная комната, 55,4 м2; на продажу в Siam Oriental Tropical GardenТип: 1 спаль…
$83,382
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/8
1 спальня, 1 ванная комната, 38 м2; на продажу в Siam Oriental Tropical GardenТип: 1 спальня…
$48,824
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Highrise Property and Construction
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Типы недвижимости в Паттайе

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

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