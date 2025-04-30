Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Паттайе, Таиланд

Паттайя
186
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/63
Апартаменты с одной спальней в самом роскошном кондоминиуме Паттайи. Grand Solaire Pattay…
$156,700
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$72,350
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/8
Цены на апартаменты с одной спальней отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа …
$61,500
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/63
Апартаменты с одной спальней в самом роскошном кондоминиуме Паттайи. Grand Solaire Pattay…
$111,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$173,000
Оставить заявку
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
$45,800
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/20
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережь…
$99,800
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 12/34
Насладитесь роскошной жизнью в Паттайе, оживленном восточном побережье Таиланда. Эта потряса…
$209,115
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 48/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$86,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/4
Красивые, полностью меблированные комнаты, готовые к входу, фрески в спальне и кухне есть го…
$73,515
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира в Паттайя, Таиланд
Квартира
Паттайя, Таиланд
Площадь 24 м²
Этаж 1/20
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережь…
$55,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/8
Цена: 34.2 м2 -  2,719,500 ฿   ~ 78.700$  36.25 м2 -  2,797,200 ฿   ~ 81.00…
$69,700
Оставить заявку

Типы недвижимости в Паттайе

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти