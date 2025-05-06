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Квартиры с террасой в Nong Pla Lai, Таиланд

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45 объектов найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/38
1 спальня 1 ванная комната в Aeras - это роскошный кондоминиум на берегу моряТип: 1 спальня …
$158,228
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 11/31
2 bedroom sea view in Baan Plai Haad Pattaya Type : 2 bedrooms 2  bathrooms Size : 72 m2…
$255,882
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 35/54
Дуплекс с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип: …
$1,12 млн
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 25/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Вид: Вид на море Площадь: 70 м2 Квота: Иностранная квота…
$267,738
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 20/43
Кондоминиум Sky Beach Тип 3 спальни 3 ванные Площадь 163 кв. м  Иностранное имя Сборы з…
$588,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 24/31
Дуплекс 2-комнатная квартира в Baan Plai Haad Pattaya недалеко от Pattaya North  Тип: Дупле…
$435,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14/29
RIVIERA MALIBU AND RESIDENCE 2 BEDROOM FOR SALE  PROPERTY DETAILS:  • 14 floor, 75 sqm (…
$438,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 5/7
Продается кондоминиум Garden Cliff Пляж Вонгамат Фантастическая квартира на берегу моря и…
$426,471
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 26/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 43/43
About this condo This property is a 167 m² condo with 3 bed and 3 bathrooms that is availab…
$823,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12 млн
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 11/38
Студия, 42 м2, потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: Студия Размер: 42 м2 Квота: Ин…
$114,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 35/38
Продается полностью меблированный дуплекс с 1 спальней и 2 ванными комнатами, площадью 65 кв…
$197,059
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Продается роскошный кондоминиум Northpoint Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Высо…
$823,529
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/12
2 спальни 105 м2 Siam Penthouse 3 в Северной Паттайе, Паттайя• 2 спальни  2 ванные комнаты с…
$264,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 30/54
Продается кондоминиум Zire Wongamat в Паттайе с 2 спальнями • 2 спальни, 2 ванные комнаты • …
$500,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/8
1 спальня 1 ванная комната   at wongamat privacy в Северной Паттайе, Паттайя • Тип 1 спаль…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 28/37
1 спальня1 ванная комната в Zire Wongamat Pattaya Тип: 1 спальня1 ванная комната Вид: Вид…
$150,386
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 19/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,816
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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