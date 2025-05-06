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Квартиры с гаражом в Nong Pla Lai, Таиланд

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3 объекта найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 30/54
Продается кондоминиум Zire Wongamat в Паттайе с 2 спальнями • 2 спальни, 2 ванные комнаты • …
$500,000
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 12/54
2 спальни, 2 ванные комнаты, Zire for Rent - Wongamat BeachfrontЭтот потрясающий 2-комнатный…
$589,102
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Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Realting.com
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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