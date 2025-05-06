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Квартиры с видом на море в Nong Pla Lai, Таиланд

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89 объектов найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/54
Цена только что улучшилась! Продается 1 спальня, 1 ванная комната! Кондоминиум Zire Wong…
$161,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/36
Кондоминиум Park Beach  Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа. Продается …
$97,059
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Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/38
1 спальня 1 ванная комната в Aeras - это роскошный кондоминиум на берегу моряТип: 1 спальня …
$158,228
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/8
2-кратный зал в Лагуна Хайтс в Северной Паттайе, Паттайя 2bedroom 2baroom Размер 70 кв. …
$158,824
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
City Garden Tropicana - новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в Северн…
$220,731
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DDA Real Estate
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 34/54
Продается 1-комнатная квартира в Zire Wongamat. Вид на море просто потрясающий.• Тип: 1 спал…
$320,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 12/36
Тип: 3 спальни 2 ванные комнатыРазмер: 175 м2Оригинальное название: Foreign QuotaПол: 12-йСт…
$392,512
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 13/54
Большая 1 спальня 81 м2 в Northpoint в Северной Паттайе, Паттайя• Тип1 спальня • Размер 81 к…
$294,118
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Highrise Property and Construction
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Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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DDA Real Estate
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 36/43
Полностью меблированная студия на высоком этаже в Riviera Wongamat, здание A. Продается под …
$114,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 35/54
Дуплекс с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип: …
$1,12 млн
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
The Palm - Wongamart Beach  Паттайя Север, На Клуа, Банг Ламунг, Чон Бури, 20150 The Palm…
$750,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Квартира 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
$370,524
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DDA Real Estate
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 11/33
Кондоминиум AD Hyatt в Вонг Амате расположен на улице Наклуа-роуд, сои 16, Наклуа/Бангламунг…
$80,977
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 20/43
Кондоминиум Sky Beach Тип 3 спальни 3 ванные Площадь 163 кв. м  Иностранное имя Сборы з…
$588,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 24/31
Дуплекс 2-комнатная квартира в Baan Plai Haad Pattaya недалеко от Pattaya North  Тип: Дупле…
$435,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 54
Northpoint Wongamat  роскошный кондоминиум Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя Nort…
$323,529
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 5/7
Продается кондоминиум Garden Cliff Пляж Вонгамат Фантастическая квартира на берегу моря и…
$426,471
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 26/31
Хороший вид на море!! 2 спальни, 2 ванные комнаты. Продажа Baan Plai Haad. Иностранное назва…
$264,704
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Полностью меблированная студия в аренду/продажу площадью 38 квадратных метров, расположенная…
$173,530
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 20/27
Тип: 1 спальня, 2 ванные комнаты Размер: 70,18 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 20-й Плата …
$170,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 31/46
1bedroom 1bathrrom Sea view ,Pattaya in North Pattaya, Pattaya Type : 1 bedroom 1  bathro…
$267,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 26/54
Zire Wongamart condo 1 bedroom  Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150 Zi…
$278,750
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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