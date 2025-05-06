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Пентхаусы в Nong Pla Lai, Таиланд

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11 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 28/56
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, о…
$940,833
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DDA Real Estate
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Highrise Property and Construction
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 43/43
About this condo This property is a 167 m² condo with 3 bed and 3 bathrooms that is availab…
$823,235
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Highrise Property and Construction
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 9 комнат в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 9 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/8
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%!Выгодное расположение ЖК гарантирует высоки…
$76,101
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DDA Real Estate
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Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$668,250
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 30/32
Once Pattaya определяет уникальный шанс насладиться жизнью в востребованном месте. Once ра…
$1,24 млн
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Highrise Property and Construction
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Пентхаус 3 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 28/56
Уникальное предложение для инвесторов: роскошные апартаменты в престижном районе Вонгамат, о…
$564,849
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DDA Real Estate
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Пентхаус 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%!Выгодное расположение ЖК гарантирует высоки…
$103,266
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Агентство
DDA Real Estate
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж 44/54
Пентхаус 2 этажа 390 кв. м Northpoint в Северной Паттайе, ПаттайяПлощадь 390 кв. м  2 спальн…
$5,88 млн
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Highrise Property and Construction
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English
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$641,839
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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