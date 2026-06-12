Жилой комплекс Dream

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КОМПЛЕКС DREAM
Срок сдачи - II кв. 2026
Великолепный жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Пратамнак - один из лучших районов города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.
Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream.
Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Все квартиры оборудованы кухней европейского стандарта и кондиционерами. Во всех квартирах потолочное точечное освещение, ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины.
НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА:
Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной
Подземная парковка
Бассейн на первом этаже
Охрана 24/7
2 лифта
Прачечная
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:
Золотой Будда
Резиденция принцессы
Волкинг Стрит
Рынки
Смотровая площадка
Уютный сад с китайскими статуями
Торговый комплекс Central Festival
Массажные салоны
Пляжи
Аквапарк Паттайя парк
Рестораны
Спа и многое другое
Гольф клуб
Пирс Бали Хай
Магазины
РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ:
Yinyom Beach - 850 метров
Pratumnak Beach- 1000 метров