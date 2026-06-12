Жилой комплекс Dream

Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной

Подземная парковка

Бассейн на первом этаже

Охрана 24/7

2 лифта

Прачечная

Золотой Будда

Резиденция принцессы

Волкинг Стрит

Рынки

Смотровая площадка

Уютный сад с китайскими статуями

Торговый комплекс Central Festival

Массажные салоны

Пляжи

Аквапарк Паттайя парк

Рестораны

Спа и многое другое

Гольф клуб

Пирс Бали Хай

Магазины

КОМПЛЕКС DREAM Срок сдачи - II кв. 2026 Великолепный жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Пратамнак - один из лучших районов города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Все квартиры оборудованы кухней европейского стандарта и кондиционерами. Во всех квартирах потолочное точечное освещение, ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА:ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 850 метров Pratumnak Beach- 1000 метров