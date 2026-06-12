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Жилой комплекс Dream

Паттайя, Таиланд
от
$47,845
;
3
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ID: 3841
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

КОМПЛЕКС DREAM Срок сдачи - II кв. 2026 Великолепный жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Пратамнак - один из лучших районов города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция королевской семьи в Паттайе также располагается на холме Пратамнак и в шаговой доступности от кондоминиума Dream. Все квартиры в комплексе Dream продаются с чистовой отделкой. Все квартиры оборудованы кухней европейского стандарта и кондиционерами. Во всех квартирах потолочное точечное освещение, ванные комнаты выложены плиткой от пола до потолка и в каждой квартире есть место для стиральной машины. НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА:
  • Терраса на крыше с фитнес-залом, джакузи, бассейном и финской сауной
  • Подземная парковка
  • Бассейн на первом этаже
  • Охрана 24/7
  • 2 лифта
  • Прачечная
ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:
  • Золотой Будда
  • Резиденция принцессы
  • Волкинг Стрит
  • Рынки
  • Смотровая площадка
  • Уютный сад с китайскими статуями
  • Торговый комплекс Central Festival
  • Массажные салоны
  • Пляжи
  • Аквапарк Паттайя парк
  • Рестораны
  • Спа и многое другое
  • Гольф клуб
  • Пирс Бали Хай
  • Магазины
РАССТОЯНИЕ ДО ПЛЯЖЕЙ: Yinyom Beach - 850 метров Pratumnak Beach- 1000 метров
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 34.0
Цена за м², USD 2,053
Цена квартиры, USD 69,800
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 29.4
Цена за м², USD 2,095
Цена квартиры, USD 61,600
Квартиры Студия
Площадь, м² 21.6
Цена за м², USD 2,120
Цена квартиры, USD 45,800

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
$47,845
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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