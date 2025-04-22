Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом, паркингом и ко-воркинг зоной, Най-Янг, Пхукет, Таиланд

Расположенный в самом сердце Пхукета, восьмиэтажный комплекс кондоминиумов предлагает убежище как для цифровых кочевников, так и для опытных инвесторов. Благодаря стратегическому расположению всего в нескольких шагах от пляжа Най-Янг и в непосредственной близости от основных удобств и достопримечательностей, комплекс создает условия для образа жизни, характеризующегося непревзойденным удобством и комфортом. С того момента, как вы войдете, вас встретит гармоничное сочетание природных элементов и современной изысканности. Дизайн вращается вокруг чистых линий, минималистской эстетики и глубокого понимания красоты простоты. От современного фитнес-центра до умиротворяющего вида на крыше, каждое пространство спроектировано так, чтобы поднять ваш образ жизни и улучшить ваше самочувствие. Устройте вечеринку в стильном общем лаунже или просто расслабьтесь с бокалом вина, наблюдая за закатом солнца над Андаманским морем.

Встроенная мебель

Встроенная кухня с электроприборами (плита, холодильник, микроволновая печь)

Оборудованная ванная комната

Кондиционер

Особенности квартирИнфраструктура

Всего в нескольких минутах езды от вашего порога вы найдете множество торговых точек, которые удовлетворят все ваши потребности. От повседневных товаров первой необходимости до предметов роскоши, Tesco Lotus, Homepro и Makro предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, чтобы сделать ваш шопинг легким и приятным. Для более аутентичного опыта посетите оживленные местные рынки поблизости, где вы можете найти свежие продукты, традиционную тайскую еду и уникальные изделия ручной работы.

British International School, Phuket и UWC Thailand International School находятся на удобном расстоянии, предлагая первоклассное образование и благоприятную среду для ваших детей.

Чтобы обеспечить вам душевное спокойствие, всего в 12 минутах езды откроется международная больница «Бумрунград», которая будет предоставлять медицинские услуги мирового класса.

Комплекс расположен всего в нескольких минутах езды от международного аэропорта Пхукета, что сделает ваше путешествие комфортным и беззаботным.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Най-Янг — излюбленное место отдыха как местных жителей, так и гостей Пхукета. Этот пляж, известный своими кристально чистыми водами, нетронутыми песками и яркой подводной экосистемой, предлагает спокойный отдых среди великолепия природы.

Аквапарк Splash Jungle расположен на пляже Май-Кхао. Он считается лучшим местом для развлечений на юге Таиланда.

Любители гольфа оценят близость к Blue Canyon Country Club и Mission Hills Phuket Golf Course, которые предлагают потрясающие поля и исключительные удобства. Phuket Yacht Haven Marina находится всего в 20 минутах езды, предоставляя идеальную отправную точку для ваших морских приключений. Кроме того, любители природы будут в восторге от посещения близлежащего заповедника слонов.