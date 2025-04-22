  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом, паркингом и ко-воркинг зоной, Най-Янг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом, паркингом и ко-воркинг зоной, Най-Янг, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$102,435
14.04.2025
$101,802
13.04.2025
$101,862
12.04.2025
$101,342
11.04.2025
$102,364
10.04.2025
$100,779
09.04.2025
$102,100
08.04.2025
$101,858
07.04.2025
$102,692
06.04.2025
$102,701
05.04.2025
$102,409
04.04.2025
$103,085
03.04.2025
$104,927
02.04.2025
$105,121
01.04.2025
$105,354
31.03.2025
$105,427
30.03.2025
$105,398
29.03.2025
$105,826
28.03.2025
$105,900
27.03.2025
$105,933
26.03.2025
$105,493
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23649
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418143
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Расположенный в самом сердце Пхукета, восьмиэтажный комплекс кондоминиумов предлагает убежище как для цифровых кочевников, так и для опытных инвесторов. Благодаря стратегическому расположению всего в нескольких шагах от пляжа Най-Янг и в непосредственной близости от основных удобств и достопримечательностей, комплекс создает условия для образа жизни, характеризующегося непревзойденным удобством и комфортом. С того момента, как вы войдете, вас встретит гармоничное сочетание природных элементов и современной изысканности. Дизайн вращается вокруг чистых линий, минималистской эстетики и глубокого понимания красоты простоты. От современного фитнес-центра до умиротворяющего вида на крыше, каждое пространство спроектировано так, чтобы поднять ваш образ жизни и улучшить ваше самочувствие. Устройте вечеринку в стильном общем лаунже или просто расслабьтесь с бокалом вина, наблюдая за закатом солнца над Андаманским морем.

Особенности квартир
  • Встроенная мебель
  • Встроенная кухня с электроприборами (плита, холодильник, микроволновая печь)
  • Оборудованная ванная комната
  • Кондиционер
Инфраструктура

Всего в нескольких минутах езды от вашего порога вы найдете множество торговых точек, которые удовлетворят все ваши потребности. От повседневных товаров первой необходимости до предметов роскоши, Tesco Lotus, Homepro и Makro предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, чтобы сделать ваш шопинг легким и приятным. Для более аутентичного опыта посетите оживленные местные рынки поблизости, где вы можете найти свежие продукты, традиционную тайскую еду и уникальные изделия ручной работы.

British International School, Phuket и UWC Thailand International School находятся на удобном расстоянии, предлагая первоклассное образование и благоприятную среду для ваших детей.

Чтобы обеспечить вам душевное спокойствие, всего в 12 минутах езды откроется международная больница «Бумрунград», которая будет предоставлять медицинские услуги мирового класса.

Комплекс расположен всего в нескольких минутах езды от международного аэропорта Пхукета, что сделает ваше путешествие комфортным и беззаботным.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Най-Янг — излюбленное место отдыха как местных жителей, так и гостей Пхукета. Этот пляж, известный своими кристально чистыми водами, нетронутыми песками и яркой подводной экосистемой, предлагает спокойный отдых среди великолепия природы.

Аквапарк Splash Jungle расположен на пляже Май-Кхао. Он считается лучшим местом для развлечений на юге Таиланда.

Любители гольфа оценят близость к Blue Canyon Country Club и Mission Hills Phuket Golf Course, которые предлагают потрясающие поля и исключительные удобства. Phuket Yacht Haven Marina находится всего в 20 минутах езды, предоставляя идеальную отправную точку для ваших морских приключений. Кроме того, любители природы будут в восторге от посещения близлежащего заповедника слонов.

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$67,615
Жилой комплекс с завораживающими видами на море
Паттайя, Таиланд
от
$241,996
Жилой квартал Sole Mio Residences Phase II
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$503,908
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Бангкок, Таиланд
от
$168,799
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садами, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$292,627
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, спортзалом, паркингом и ко-воркинг зоной, Най-Янг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$102,435
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Равай, Таиланд
от
$88,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 7
Площадь 35–112 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы. Площадь квартир — от 36 до 118 кв.м. Особенности: кондиционеры, балкон, кухня, гостиная и отдельные спальни. На территории: охрана 24/7, бассейн, детская площадка, тренажерный зал, кафе, прачечная…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс первоклассных вилл с частными бассейнами, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,37 млн
Новый эксклюзивный комплекс вилл в тропическом стиле. Каждая имеет бассейн, сад и паркинг. Жилой комплекс будет построен в 2 фазы: фаза 1 площадью 9948 м2 включает 5 вилл типа А, 3 виллы типа В, 1 виллу типа С фаза 2 площадью 8279 м2 включает 12 вилл типа С Особенности квартир Тип А - 4 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Bright Phuket
Жилой комплекс Bright Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$222,547
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 62–293 м²
15 объектов недвижимости 15
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Bright Phuket идеально подходит для тех, кто стремится к изысканной жизни у моря, ценит комфорт и стиль. Отлично подходит для семей, молодых пар и инвесторов, желающих вложиться в процветающий туристический регион. О локации: Роскошный …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации