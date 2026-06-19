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Дома у моря в Ко Самуи, Таиланд

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виллы
89
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ламай, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ламай, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла с панорамным видом на море, Ламай, Самуи!Инфраструктура комплексаПроект предст…
$530,445
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Вилла 3 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с видом на море, которая обеспечит вы…
$317,601
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 6 комнат в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Параметры недвижимости в Ко Самуи, Таиланд

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