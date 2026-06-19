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Дома с садом в Ко Самуи, Таиланд

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виллы
89
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными м…
$296,132
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Вилла 6 комнат в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 6 комнат
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Саму…
$815,206
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Вилла 4 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы с б…
$358,017
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International Property AlertInternational Property Alert
Вилла 3 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 …
$408,991
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Параметры недвижимости в Ко Самуи, Таиланд

с террасой
с видом на море
Недорогая
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