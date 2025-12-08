Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Студии с садом в Чонбури, Таиланд

Паттайя
22
Паттайя
105
3 объекта найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Эксклюзивный оазис комфорта в самом сердце Паттайи!  Уникальная возможность владеть элитной…
$70,561
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
PRISTINE PARK III – премиум-апартаменты у моря с доходностью 8% годовых! Высокая ликвидност…
$57,137
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Новый кондоминиум WOW Dusit Grand Park 2 расположен в самом сердце Джомтьена. Он будет состо…
$64,706
Оставить заявку
Агентство
HighRise Property
Языки общения
English, Русский
