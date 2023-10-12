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Квартиры-студии с видом на море в Чонбури, Таиланд
Паттайя
65
Студия
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24 объекта найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2
1
2/8
Свяжитесь с брокерами по недвижимости ALZA REAL ESTATE, вы оцените наш подход и станете п…
€94,206
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,907
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€32,222
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
30 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€34,592
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€39,150
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
27 м²
3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
€51,865
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской…
€44,981
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
23 м²
1/8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероя…
€62,710
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
22 м²
9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,226
Рекомендовать
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
22 м²
2/8
Цены на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,190
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,068
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
20 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€40,795
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,446
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
27 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€52,026
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
41 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€98,575
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
181 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€353,458
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€58,910
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
31 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€148,067
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
1
1
24 м²
40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
7
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,065
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
1
1
28 м²
22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
€93,371
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
24 м²
20
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв.…
€51,145
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
1
1
29 м²
8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, …
€92,754
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
2
1
26 м²
30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€78,686
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд
с видом на горы
недорогая
элитная
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