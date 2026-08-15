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Студии с видом на море в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
22
Паттайя
115
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8 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Новый кондоминиум WOW Dusit Grand Park 2 расположен в самом сердце Джомтьена. Он будет состо…
$64,706
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Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$64,996
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Студия 1 спальня в Чонбури, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонбури, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$53,950
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It Is RealtyIt Is Realty
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 39 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$234,143
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 29 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$175,608
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 26/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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LDV InvestLDV Invest
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 19/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,816
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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