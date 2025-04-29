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Дома с гаражом в Чонбури, Таиланд

Паттайя
11
Банг-Ламунг
9
Nong Prue
8
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла с бассейном, мебелью и гаражом в закрытом комплексе  Baan Dusit Pattaya - большой к…
$169,791
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Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Вилла готова к заселению!  Baan Dusit Pattaya - большой коттеджный комплекс ("русский посел…
$152,890
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
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Типы недвижимости в Чонбури

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