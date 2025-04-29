Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Чонбури, Таиланд

Паттайя
11
Банг-Ламунг
9
Nong Prue
8
1 объект найдено
Вилла в Паттайя, Таиланд
Вилла
Паттайя, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
New modern pool villa on Pratumnak Hill, 5 minutes walk from the beach. 6 bedrooms, 7 bat…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Highrise Property and Construction
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Чонбури

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти